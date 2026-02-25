Rummenigge: "Agenti parte del calcio, siamo dipendenti. Il denaro sparisce, non circola"

Dopo le critiche di Uli Hoeness e Matthias Sammer sugli agenti nel calcio, ora a parlare è Karl-Heinz Rummenigge, bandiera del Bayern Monaco. Intervistato dalla FIFA, Rummenigge non ha usato mezzi termini: "Non ha senso dire che dobbiamo abolire gli agenti. È una storia insensata. Non si possono eliminare: fanno parte del nostro mondo".

Secondo l’ex CEO, serve però un accordo con gli agenti per limitare gli eccessi: "Siamo sempre più dipendenti da loro e il loro peso sui giocatori è enorme. Le commissioni oggi sono diventate direi immorali". Il riferimento è ai dati del FIFA Transfer Report 2025: nel mercato più recente gli agenti hanno incassato 1,37 miliardi di dollari. Rummenigge sottolinea l’eccesso di spesa e l’avidità che caratterizzano il calcio moderno: "Non è più denaro che circola, ma che sparisce. Siamo tutti, in un certo senso, un po’ pazzi sul mercato. È come una corsa frenetica, dove i club sono pronti a tutto per assicurarsi i giocatori desiderati".

Il dirigente propone riforme condivise: "FIFA, UEFA, agenti, club e leghe devono sedersi insieme e parlare in modo aperto, onesto e corretto. Solo così si potrà limitare questa deriva finanziaria". Infine, Rummenigge lancia un monito sui salari: "Chi lavora otto ore al giorno per soldi normali non può capire certi stipendi. Dobbiamo trovare soluzioni sostenibili, perché il calcio resta un gioco e deve continuare a divertire".