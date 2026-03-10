Inter-Bodo, Rummenigge: "Inspiegabile. In quanto norvegesi pensi: 'Sicuramente li batto'"

Torna la Champions League ed a rappresentare l'Italia ci sarà esclusivamente l'Atalanta, unica squadra in grado di raggiungere gli ottavi di finale. Stasera la sfida al Bayern Monaco, valida per l'andata. Una delle eliminazioni più sorprendenti per i nostri club è stata quella dell'Inter con il Bodo Glimt, sulla quale si è espresso anche l'ex attaccante nerazzurro, Karl-Heinz Rummenigge (oggi membro del consiglio di sorveglianza del Bayern).

Nel corso di una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha infatti spiegato: "Se l'Inter ha sottovalutato il Bodo? Non lo so, ho visto la partita, ho letto del terreno di Asroturf, è una cosa strana giocare su quella superficie e non sull'erba, ma è successo qualcosa di inspiegabile". Poi ha aggiunto: "L'Inter come squadra e qualità doveva qualificarsi, in tutti i settori è meglio del Bodo".

Pur riconoscendo che "le piccole meritano rispetto", Rummenigge ha fatto capire il suo stupore ricordando le sensazioni dopo il sorteggio riservato alla squadra di Chivu: "Non credo che l'Inter abbia pensato solo al campionato, anche se era molto avanti. Se tu senti Bodo, norvegesi, pensi che sicuramente li batti, sembrava un sorteggio facile, ma è diventato molto complicato".