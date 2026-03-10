Bayern, Rummenigge non si fida: "L'Atalanta è una piccola che va rispettata"

"Noi dobbiamo provare a fare un risultato utile a Bergamo e nel ritorno tentare di passare ai quarti. Ma non è scontato": così in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato Karl-Heinz Rummenigge, a poche ore dal fischio d'inizio di Atalanta-Bayern Monaco. Rummenigge è stato a lungo CEO del club bavarese, oggi fa parte del consiglio di sorveglianza della società.

Il Bayern si trova contro l'unica sopravvissuta del calcio italiano: "Non me l'aspettavo, non bisogna sottovalutare nessuno quest'anno, le cosiddette piccole stanno facendo bene", spiega, con riferimento anche alla doppia vittoria del Bodo contro la "sua" Inter. "L'Atalanta è una piccola che va rispettata, negli anni passati ha vinto nettamente quella finale con il Leverkusen, meritata in tutti i sensi".

Un esempio più recente è la rimonta fatta contro il Borussia Dortmund: "All'andata poteva perdere anche di più, ma al ritorno nessuno in Germania pensava che il Dortmund potesse uscire", aggiunge. "Ripeto: non è da sottovalutare, ma mi piace anche l'organico della società. Ho conosciuto la famiglia Percassi, mi è piaciuto come loro vedono il calcio, come lo gestiscono in modo tranquillo. Non si fanno mettere sotto pressione e poi hanno scelto bene (...). Vincere l'Europa League non è qualcosa di normale".