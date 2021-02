Bayern, nuovo caso Alaba all'orizzonte? Lo United pronto ad un maxi contratto per Coman

Come già emerso nei giorni scorsi il Bayern Monaco potrebbe veder partire per scadenza di contratto un altro dei suoi pezzi da novanta dopo David Alaba che ha già annunciato l'addio a fine stagione. Si tratta dell'ex Juventus Kingsley Coman che punterebbe ad un deciso passo in avanti in termini contrattuali.

Una volontà, questa, che pare aver trovato un primo assist: quello del Manchester United. Stando, infatti, a quanto riportato dalla BILD i Red Devils sarebbero pronti a offrire all'attaccante francese un ingaggio attorno ai 15 milioni di euro a stagione. Una cifra, questa, che in Baviera sembrano non poter (o voler?) spendere per il giocatore.

Coman (24) è attualmente sotto contratto con il Bayern Monaco fino al giugno 2023.