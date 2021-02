Bayern, nuovo caso Alaba all'orizzonte? Coman chiede di essere valorizzato di più

In casa Bayern Monaco potrebbe esplodere un nuovo Caso Alaba. è quanto riporta il quotidiano bavarese Tz spiegando che il giocatore che potrebbe seguire la scia dell’austriaco è Kingsley Coman. Il club bavarese è infatti al lavoro per tre rinnovi: quello del francese e quelli di Leon Goretzka e Joshua Kimmich con quello dell’ex Schalke 04 che è il più urgente visto che scadrà nel 2022. Se per gli ultimi due i segnali sembrano essere positivi con la firma che potrebbe non tardare ad arrivare, per il terzo la situazione è più complicata.

Nonostante abbia segnato il gol decisivo nella finale di Champions League e sia titolare, seppur la concorrenza di Sané e Gnabry è di quelle importanti, il giocatore si aspetta una maggiore valorizzazione, anche in termini economici, dal Bayern. Un situazione molto simile a quella di Alaba nell’ultimo anno con il club che però vuole evitare di arrivare al 2023 e perdere a zero anche l’ex Juventus.