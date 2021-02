Bayern, Rummenigge: "Rispettiamo l'Al Ahly. Un onore giocarci la finale del Mondiale con loro"

Sta per iniziare l'avventura nel Mondiale per Club del Bayern Monaco, che domani alle 19 affronterà in semifinale l'Al Ahly. Un match sulla carta alla portata, ma guai a sottovalutare l'avversario. Concetto rimarcato alla vigilia dal CEO dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge: "Hanno una grande tradizione e trenta milioni di tifosi soltanto in Egitto. Non vediamo l'ora di giocare questa finale, che disputeremo con il massimo rispetto per i nostri avversari. È un grande onore contenderci con loro un posto in finale", le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club tedesco.