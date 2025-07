Ufficiale Behrami volta pagina: da assistente diventa la spalla destra del ds Nani al Watford

vedi letture

Dalla Svizzera era già trapelata l'indiscrezione, ora però è arrivata l'ufficialità: Valon Behrami torna nel mondo del calcio e diventa assistente del direttore sportivo del Watford Nani. L'ex centrocampista svizzero, 40 anni, abbandona così i panni di talent di DAZN per riavvicinarsi all'universo del pallone e ad un club che conosce bene per il suo passato da giocatore.

Il comunicato ufficiale

"Il popolare ex centrocampista del Watford, Valon Behrami, è tornato al club come assistente del Direttore Sportivo.

Il 40enne, che ha giocato a Vicarage Road durante le stagioni di Premier League 2015/16 e 2016/17, fornirà supporto al Direttore Sportivo Gian Luca Nani.

Giocatore combattivo e intelligente, che univa instancabile resistenza a qualità tecniche, Behrami ha militato in squadre come Lazio, West Ham United, Napoli, Amburgo e Udinese in una carriera durata quasi 20 anni.

È stato convocato 83 volte con la nazionale svizzera ed è stato il primo calciatore elvetico a partecipare a quattro Mondiali consecutivi, dal 2006 al 2018.

Bentornato, Valon!".

L'accoglienza di Nani

"Sono felice di lavorare di nuovo con Valon. Darà un contributo prezioso allo staff tecnico e ai giocatori. So che ha un forte legame con questo club dai tempi in cui era un calciatore qui. Ha già avuto un impatto positivo", le parole dell'attuale ds del Watford e dell'Udinese.