Benteke-Eze, il Crystal Palace di Hodgson passa a Sheffield e conquista la salvezza

La città di Sheffield piange doppiamente. La retrocessione in League One dello Sheffiled Wednesday arriva dopo quella (matematica già da tempo) in Championship dello United, che oggi perde 2-0 contro il Crystal Palace. Successo fondamentale per i londinesi, arrivato grazie alle reti di Benteke ed Eze: la squadra di Hodgson conquista così la salvezza.