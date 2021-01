Berbatov su Suarez: "Dovrebbe ridere di gusto. È primo con l'Atletico, il Barça lo ha trattato male"

Dimitar Berbatov ha riservato grandi elogi nei confronti di Luis Suarez, accusando il Barcellona di aver trattato male una leggenda: "È una macchina. L'Atlético è ora in testa alla classifica, con sette punti di vantaggio sul secondo posto e due partite in meno. Suaez dovrebbe davvero scoppiare a ridere. Sono molto contento di come stanno andando le cose, perché il Barcellona non lo ha trattato bene nonostante sia stato uno dei giocatori più importanti della storia recente. Il Barcellona è stato irrispettoso e ora sta pagando il prezzo".