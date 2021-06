Bielsa sempre più leggenda del Leeds. Allenamento fuori stagione con i ragazzini dell'Under 11

Quanti allenatori di Premier League (e non solo) si presentano al campo un lunedì sera dopo il termine della stagione per fare una sessione di allenamento con i ragazzini dell'Under 11? La risposta è solo uno: Marcelo Bielsa. E anche per questo, come scrivono in Inghilterra, Bielsa sarà sempre una leggenda del Leeds.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11's training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.

