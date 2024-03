Ufficiale Blessing saluta il Toronto di Insigne: giocherà con la maglia dello Houston Dynamo

Nuova avventura in Major League Soccer per il centrocampista offensivo Latif Blessing, classe ‘96, che lascia il Toronto dopo appena una stagione e si trasferisce allo Houston Dynamo come annunciato dal club del Texas sui propri canali ufficiali.

Per il ghanese, arrivato nel 2017 per vestire la maglia del Kansans City, si tratta della sesta squadra nordamericana in cui milita dopo Swope Park, Los Angeles FC, New England Revolutions e appunto Toronto. Blessing ha vinto dueSupporters' Shields, una Coppa MLS e una US Open Cup.