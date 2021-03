Bojan, Pujol, Luis Enrique, Messi: sfilata di stelle all'elezione del presidente del Barcellona

Quella di oggi è una serata cruciale per il futuro del Barcellona. Si è votato, infatti, il futuro presidente blaugrana tra tre candidati: Joan Laporta, Toni Freixa e Victor Font. Tra i numeri VIP che hanno votato, tanto passato del Barcellona, tra cui l'ex capitano e CT della Spagna Luis Enrique, l'ex canterano Bojan, Carles Puyol e il capitano attuale, Lionel Messi. Tutti uniti nel solito messaggio: "Visca el Barça", lunga vita al Barcellona. I seggi si sono chiusi poco fa, alle ore 21. Entro mezzanotte è atteso il responso.

🗳 2021 ELECTIONS

👋 Former Barça player and coach @LUISENRIQUE21 exercises his right to vote at the Camp Nou pic.twitter.com/TmxEHT2xLA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021