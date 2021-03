Bordeaux, Gasset: "Troppa fatica sotto porta. Ripartiamo dall'atteggiamento del secondo tempo.

Jean-Louise Gasset, tecnico del Bordeaux, ha così commentato la sconfitta di misuta contro i campioni in carica del Paris Saint Germain: "C'è qualche rimpianto per non aver segnato dopo un buon secondo tempo giocato con grande intensità. Ultimamente facciamo una fatica immane a buttarla dentro, stasera abbiamo finito con quattro attaccanti ma non siamo riusciti a finalizzare ugualmente. Sono contento però dell'atteggiamento mostrato dai ragazzi nel secondo tempo, se manteniamo questo spirito e ci concentriamo tutti verso l'obiettivo comune, sono convinto che arriveranno anche i risultati. Il mio compito è di spronare costantemente i giocatori a dare il loro meglio. Stasera ho visto un gruppo unito che ci teneva a fare un bel risultato contro un avversario così prestigioso. Manteniamo questo carattere sempre e tornerà a splendere il sole anche per noi".