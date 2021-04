Boris Johnson contro la Superlega. Tra poco riunione con FA e tifosi, pugno duro con i ribelli

Novità in vista sul futuro della Premier League e dei club coinvolti nella Superlega. Boris Johnson, riporta The Guardian, dovrebbe tenere a breve una riunione (rigorosamente virtuale) con i funzionari della FA e della Premier League, nonché i rappresentanti dei gruppi di tifosi, per discutere la risposta del governo alla nuova competizione europea. Il primo ministro potrebbe impugnare alcune misure che includono il ricorso alle leggi sulla concorrenza per ritirare il supporto ufficiale alle squadre coinvolte. Queste misure possono coinvolgere anche i permessi di lavoro, gli spostamenti e la sicurezza.