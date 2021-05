Borussia Dortmund 4° senza Haaland: non è indispensabile, ma con la Champions può restare

Senza Haaland è meglio? Sembra un paradosso ed è ovviamente una provocazione, ma il Borussia Dortmund ha conquistato la finale di Coppa di Germania e il quarto posto in Bundesliga negli ultimi giorni facendo a meno del suo bomber più prolifico, che ha segnato solo due doppiette nelle ultime cinque partite disputate (tra cui quella pesantissima col Wolfsburg). Il norvegese, però, resta un tesoro di inestimabile valore e questo nuovo scenario potrebbe stravolgere anche i piani di Mino Raiola, pronto da tempo a scatenare un'asta milionaria - e a suon di commissioni - per il suo assistito.

Il sorpasso all'Eintracht apre nuovi orizzonti nel futuro del club giallonero, soprattutto in chiave mercato: senza Champions League, l'addio di Haaland sarebbe stato quasi scontato, nonostante le dichiarazioni rilasciate da Michael Zorc negli scorsi giorni: "Con Sancho c'è un gentlemen's agreement, a determinate condizioni può andare via. Con Haaland non c'è nessun accordo di questo tipo", aveva detto il direttore sportivo. Mancano due giornate e il Borussia Dortmund tenterà di non perdere questo vantaggio faticosamente conquistato dopo settimane di rincorsa. Solo a giochi fatti si determinerà il futuro dell'ex Salisburgo, che oggi più vicino alla permanenza, nonostante le pressioni di Real, Barcellona e Manchester City.