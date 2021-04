Borussia Dortmund, Can e Terzic contro l'arbitro: "Quel tocco di mano non è mai rigore"

Il rigore assegnato al Manchester City a inizio ripresa tiene banco anche nelle dichiarazioni post partita dei giocatori e del tecnico del Borussia Dortmund che non si capacitano di come l’arbitro possa aver fischiato la massima penalità. “So solo che prima ho toccato il pallone con la testa e poi questo è finito sulla mano. - spiega l’autore del fallo incriminato Emre Can a Sky deutschland - Penso che per le regole non sia rigore. È molto amaro uscire per un episodio simile”.

“Ogni anno teniamo corsi di formazioni con gli arbitri in cui ci vengono spiegate le regole. Prima dell’inizio della stagione – spiega il tecnico Terzic – ci è stato detto chiaramente che un fallo simile non è mai rigore. È molto fastidioso per me, non si tratta di un fallo di mano punibile”.