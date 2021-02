Borussia Dortmund, i conti non tornano: senza Champions c'è il rischio di cessioni importanti

La crisi causata dalla pandemia di coronavirus ha colpito duramente molte società europee, alcune più di altre. E tra quelle più in difficoltà ci sarebbe il Borussia Dortmund: secondo le informazioni di WAZ , i gialloneri potrebbero chiudere la stagione con 75 milioni di euro di perdite, a cui vanno aggiunti i 44 della scorsa stagione. Quindi, inevitabilmente, saranno necessarie alcune cessioni "pesanti" per sostenere finanziariamente il club. Sono sette i giocatori che rischiano di fare le valigie durante la prossima finestra di mercato, tutti eccellenti: in cima alla lista ci sono Jadon Sancho, il nazionale inglese seguito dal Manchester United, ed Erling Braut Haaland, ambito da tutte le migliori squadre del continente. Il rischio concreto è che il Borussia Dortmund si ritrovi senza i suoi due gioielli in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Anche Giovanni Reyna, Axel Witsel, Manuel Akanji, Jude Bellingham e Raphaël Guerreiro sono in odore di cessione.