Borussia Dortmund-Siviglia, le probabili formazioni: Gomez verso la panchina, Emre Can in difesa

Il Siviglia di Julen Lopetegui cercherà una difficile impresa in casa del Borussia Dortmund e lo farà molto probabilmente senza Alejandro Gomez. Il Papu, che non ha convinto nella gara d'andata, dovrebbe lasciare il posto al recuperato Lucas Ocampos, che giocherà esterno sinistro nel tridente con Suso ed En-Nesyri (favorito su de Jong). L'unico dubbio per l'ex CT è a centrocampo, dove in ballottaggio ci sono Rakitic e Oliver Torres.

Pochi dubbi invece per Edin Terzic. Il Borussia Dortmund dovrà rinunciare a diversi uomini chiave, a partire da Jadon Sancho, ma recupera Meunier. Anche Guerreiro, Reyna, Witsel e Akanji non dovrebbero esserci, provocando così lo spostamento di Emre Can al centro della difesa, al fianco di Mats Hummels.

Bor. Dortmund (4-3-3): Hitz; Meunier, Emre Can, Hummels, Schulz; Bellingham, Dahoud, Delaney; Reus, Haaland, Hazard.

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Torres (Rakitic); Suso, En-Nesyri, Ocampos.