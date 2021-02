Borussia M'Gladbach, Rose promette: "Non porterò nessun giocatore con me a Dortmund"

Marco Rose non porterà con sé al Borussia Dortmund nessun giocatore del Borussia Monchengladbach. Lo ha spiegato in maniera chiara lo stesso tecnico, che in estate passerà dai Fohlen ai gialloneri, in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti: “Nulla è cambiato nel mio lavoro né nell’atteggiamento nei confronti del mio club. Sono coinvolto al 100% e lo sarò fino al termine della stagione. Se vi dico che non porterò nessuno dei miei giocatori al Borussia Dortmund, allora dovete credermi. Questo è tutto”. Con Rose però partiranno in direzione Dortmund tutti i suoi assistenti: Alexander Zickler, Patrick Eibenberger e René Maric.