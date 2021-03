Borussia Mönchengladbach, Wendt: "10 anni fantastici, ora torno in Svezia con la mia famiglia"

vedi letture

Dopo 10 anni termina l'avventura di Oscar Wendt con il Borussia Mönchengladbach. Il terzino in estate tornerò al Goteborg: "Sono molto grato per questi meravigliosi 10 anni al Borussia. Sono davvero triste di lasciare il club, ma è giunto il momento per me e per la mia famiglia di tornare a casa in Svezia. Mi mancheranno molto le persone con cui ho lavorato in questi 10 anni e ovviamente mi mancheranno le partite al Borussia Park pieno di tifosi. Tornare al Goteborg per me è in importante, sono un tifoso fin da quando ero bambini e con loro sono diventato un giocatore professionista".