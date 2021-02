Gladbach-Man City, Wendt: "Affrontiamo la squadra migliore al mondo in questo momento"

Oscar Wendt, difensore del del Borussia Monchengladbach, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Manchester City, in programma domani sera e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Siamo assolutamente entusiasti di giocare questa partita. Ci ritroviamo a giocare un ottavo di Champions League contro forse la migliore squadra del mondo in questo momento. Ci alleniamo ogni giorno per giocare partite come queste. Il Manchester City sta giocando davvero bene e lo dimostrano le vittorie consecutive che sta ottenendo".