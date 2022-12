ufficiale Wendt non si ferma, a 37 anni firma il rinnovo con il Göteborg

Oscar Wendt non si ferma e a 37 anni suonati non sembra avere molta intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il laterale, con un trascorso decennale in Bundesliga nel Borussia M'Gladbach, si è legato con gli svedesi del Goteborg con un nuovo contratto annuale, che scadrà alla fine dell'anno solare 2023. Il club l'ha ufficializzato nelle scorse ore.