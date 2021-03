Bounou come Toldo, segna al Valladolid e confessa: "Non sapevo nemmeno come esultare"

Una serata impossibile da dimenticare. Dopo aver siglato in pieno recupero l'uno a uno del Siviglia contro il Valladolid sugli sviluppi di una mischia in area, Yassine Bounou ha parlato così ai microfoni di Movistar: "È il primo gol della mia carriera. Lopetegui mi ha detto di salire e mi è tornata in mente quella volta in cui per poco non segnai con la maglia del Girona, sempre contro il Valladolid. Non sapevo nemmeno come esultare, è molto strano".