Ufficiale Bournemouth, preso il 18enne Kroupi: resterà in prestito al Lorient fino a giugno

vedi letture

Il Bournemouth si assicura un giocatore per la prossima stagione. Il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio dal Lorient di Eli Junior Kroupi, 18enne nazionale giovanile francese. Il ragazzo, si l legge nella nota diramata dalla società, resterà in prestito in Ligue 2 fino al termine della stagione con l'obiettivo di aiutare la sua squadra, attualmente prima in classifica, alla risalita nel massimo campionato transalpino.

"Siamo lieti di confermare l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante dell'FC Lorient Eli Junior Kroupi - si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club -. Il diciottenne nazionale giovanile francese rimarrà in prestito al club della Ligue 2 per il resto della stagione 2024/25, prima di unirsi alla squadra di Andoni Iraola in estate. Junior ha finora vissuto una stagione impressionante, contribuendo con nove gol e due assist in 17 presenze totali, con il Lorient attualmente in testa alla classifica con tre punti di vantaggio.

Dopo essere salito di grado nel club da quando vi è entrato all'età di sette anni - si conclude la nota - Junior è diventato il giocatore più giovane di sempre dell'FC Lorient quando ha esordito dalla panchina contro lo Strasburgo l'ultimo giorno della stagione 2022/23, all'età di 16 anni, 11 mesi e 11 giorni".