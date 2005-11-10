Ufficiale Brentford, 20 milioni per Jaidon Anthony dal Burnley: "Lo abbiamo sempre ammirato"

Il Brentford ha completato l'acquisto a titolo definitivo di Jaidon Anthony dal Burnley per 20 milioni di euro complessivi (17 di parte fissa e 3 di bonus). "L'attaccante di 26 anni ha firmato un contratto quadriennale, con un'opzione a favore del club per un ulteriore anno", si apprende dal comunicato ufficiale trasmesso dalle Bees: la punta inglese di 26 anni si è legato fino al 2030 con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi a favore della società di Premier League.

Nella massima serie inglese ha segnato 11 gol e fornito 5 assist in 70 partite e ora, sotto la guida di Keith Andrews, si rivelerà un'ulteriore arma là davanti. "Siamo felici di poter tesserare Jaidon", ha esordito l'allenatore del Brentford. "Siamo consapevoli del percorso di Jaidon da moltissimo tempo e lo abbiamo sempre ammirato da lontano. Ha fatto davvero bene la scorsa stagione, il che è difficile in una squadra che è retrocessa".

E ha concluso: "Dopo averlo incontrato, è diventato evidentissimo che si sarebbe integrato nella cultura del club e che avrebbe arricchito la rosa. Ha ancora ampi margini di crescita e miglioramento, e non vediamo l'ora di lavorare con lui". Origine calcistica nell'Academy dell'Arsenal prima di spostarsi nel Bournemouth giovanile, ha esordito nel mondo professionistico co il Weymouth nel 2019/20. Poi è tornato dalle Cherries, affermandosi come titolare nel 2021/22.

Anthony ha trascorso il 2023/24 in prestito al Leeds United, con i Whites che hanno mancato la promozione diretta chiudendo la stagione regolare al terzo posto, prima di perdere 1-0 contro il Southampton allo stadio di Wembley nella finale dei play-off di Championship. Nella stagione successiva si è distinto in un prestito annuale al Burnley, conquistando la seconda promozione della sua carriera nella Premier League dopo aver partecipato attivamente a 15 gol in 43 presenze.