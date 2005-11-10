Ufficiale Basta prestiti per Arijon Ibrahimovic: il 20enne tedesco farà parte del Bayern Monaco

"Il Bayern integrerà stabilmente il suo attaccante Arijon Ibrahimovic nella prima squadra guidata da Vincent Kompany in vista della nuova stagione, dopo che la scorsa stagione ha giocato in prestito all'Heidenheim". Con questo incipit il comunicato ufficiale del Bayern Monaco annuncia la permanenza in pianta stabile per la stagione 2026/27 di Arijon Ibrahimovic, trequartista 20enne tedesco. Reduce da 2 gol e 5 assist in 2346 minuti di prestito all'Heidenheim, il classe 2005 è stato promosso come membro fisso del gruppo dei campioni di Germania in carica.

"Il contratto del calciatore ventenne, che fa parte del club campione di Germania dal 2018, scade il 30 giugno 2028", si legge nella nota dei bavaresi. "Prima del suo periodo a Heidenheim, Arijon Ibrahimović aveva già acquisito esperienza in Serie A con il Frosinone Calcio e la Lazio. Al Bayern indosserà la maglia numero 22.

Christoph Freund, direttore sportivo del FC Bayern: "Arijon è arrivato al FC Bayern a soli dodici anni e ha compiuto ogni passo della sua crescita attraverso il nostro Campus e prestiti pianificati con cura. Specialmente durante l'ottima stagione disputata a Heidenheim, ha imparato molto a livello personale e ora è pronto per il FC Bayern. La sua evoluzione è un esempio delle opportunità che offriamo ai nostri giovani talenti. Ora non si tratta più solo di continuare a imparare, ma di fare il passo successivo e lottare per un posto qui, al FC Bayern".

Arijon Ibrahimović è arrivato nel settore giovanile del Bayern nel 2018, a soli 12 anni, proveniente dal Nurnberg. Dopo essere cresciuto nel Campus del club tedesco e aver brillato con la formazione di amatori del Bayern, ha esordito in prima squadra nel febbraio 2023, a soli 17 anni, in una partita contro il Bochum. La scorsa stagione ha collezionato 34 presenze ufficiali con l'Heidenheim, segnando due gol e servendo cinque assist. Inoltre, a novembre ha debuttato con la nazionale tedesca Under 21, con la quale conta attualmente due presenze. Per sei mesi, nella stagione 2024/25, ha militato anche nella Lazio in Serie A.