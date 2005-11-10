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Real Sociedad, avanti con Matarazzo: il tecnico ha rinnovato fino al 2028
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Rinnovo importante per la Real Sociedad. La società basca infatti proprio in questi minuti ha annunciato il prolungamento del tecnico Pellegrino Matarazzo, allenatore in carica dallo scorso 21 dicembre con cui è arrivato il successo in Copa del Rey nella finale contro l'Atletico Madrid.
Il tecnico, nato negli Stati Uniti ma con passaporto italiano, ha prolungato con la Real Sociedad fino al giugno del 2028. Nei mesi scorsi Matarazzo era stato anche un'idea della Fiorentina prima della scelta Fabio Grosso.
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