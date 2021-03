Brobbey parla già da calciatore del RB Lipsia: "Grande club, da Nagelsmann posso imparare"

Prime parole da (futuro) nuovo calciatore del RB Lipsia per il giovane attaccante Brian Brobbey, che durante la prossima estate lascerà l'Ajax a parametro zero proprio per volare in Bundesliga: "Il RB Lipsia è un grande club. Julian Nagelsmann è un allenatore giovane e molto bravo, da lui posso imparare molto. La squadra è solida e mostra un grande spirito di gruppo. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e ovviamente voglio fare la mia parte per garantire che questo club continui ad avere così tanto successo", ha dichiarato il talento di appena 19 anni al sito ufficiale dei tedeschi.

Proprio oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del trasferimento di Brobbey al RB Lipsia, non appena la stagione 2020-2021 sarà terminata.