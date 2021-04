Bundesliga, 30° turno: Colonia-Lipsia 2-1. Il titolo è virtualmente consegnato al Bayern

Clamoroso ko del Lipsia a Colonia: finisce 2-1 per i padroni di casa che restano penultimi in classifica, ma agganciano momentaneamente l'Hertha che ora ha due partite in meno. Per la squadra di Nagelsmann è virtualmente chiuso il discorso per il titolo, col Bayern che in caso di successo questa sera contro il Leverkusen si porterebbe a +11 quando mancano quattro giornate alla fine. Eroe della serata Jonas Hector, terzino autore di una doppietta. Non basta al Lipsia la rete di Haidara.