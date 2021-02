Bundesliga, il 2004 Moukoko non basta al Dortmund: 2-1 per il Friburgo. Gol e highlights

Il gol del classe 2004 Moukoko non basta al Borussia Dortmund per imporsi in quel di Friburgo. Vincono i padroni di casa con le reti di Jeong Woo-Yeong e Schmid. In calce gol e highlights.