Bundesliga, l'Union sbatte contro l'Arminia che non è più penultimo: è 0-0

Finisce zero a zero l’ultima sfida di questa ventiquattresima giornata di Bundesliga, che vedeva protagonisti l’Union Berlin in casa della penultima Arminia Bielefield. Gli uomini di Fischer non riescono a perforare l’organizzata difesa casalinga, che strappando un punto alla squadra della capitale lasciano il penultimo posto, staccando di una casella il Mainz. L’Arminia, inoltre, ha una gara in meno, che verrà recuperata la prossima settimana contro il Werner Brema. Di seguito la classifica aggiornata.

Bayern Monaco 55

Lipsia 53

Wolfsburg 45

Eintracht Frankfurt 43

Bayer Leverkusen 40

Borussia Dortmund 39

Union Berlin 35

Friburgo 34

Stoccarda 33

Borussia Moenchengladbach 33

Hoffenheim 30

Werder Brema 27*

Augsburg 26

Colonia 22

Herta Berlino 21

Arminia Bielefield 19*

Mainz 18

Schalke 04 10

*una partita in meno