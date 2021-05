Cavani contro il VAR: "Festeggi e poi ti dicono che hai l'unghia in fuorigioco"

Ad Edinson Cavani non piace il VAR. L'attaccante del Manchester United, in un'intervista a Dos de Punta, ha parlato dell'aiuto tecnologico concesso agli arbitri, che però non lo soddisfa, anzi: "Il VAR toglie il fascino e l'essenza del calcio" - ha spiegato l'ex Napoli -. "Non sai perché un arbitro ti assegna un rigore o ti decreta in fuorigioco, o anche come funziona. E' difficile. Segni un gol e poi devi aspettare due minuti prima di poter festeggiare. O, peggio ancora, festeggi poi ti dicono che è stato annullato perché l'unghia o i tuoi capelli erano in posizione di fuorigioco".