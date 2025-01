Ufficiale Chance pari a zero, Deman lascia il Werder Brema: ha firmato in prestito all'Anversa

In una situazione delicata con il suo club, dove ha giocato solo il 4% dei minuti in Bundesliga con la maglia del Werder Brema, Olivier Deman ha spinto fortemente per cambiare aria. Il terzino sinistro belga, classe 2000, voleva una presenza in campo regolare, così ha scelto di lasciare momentaneamente la società tedesca per sbarcare in un altro Paese e in un campionato differente.

Deman ha firmato per un prestito di sei mesi - fino al termine della stagione corrente - con l'Anversa, squadra dove per altro milita l'ex Tottenham Toby Alderweireld.

Il comunicato ufficiale

"L'RAFC si è rinforzato con Olivier Deman (24). L'esterno sinistro arriva in prestito fino alla fine della stagione dal SV Werder Bremen. Deman è già familiare con la Jupiler Pro League, avendo avuto un passato al Cercle Brugge. Olivier Deman è anche un giocatore della Nazionale belga, con 4 presenze.

Benvenuto al Bosuil, Olivier, e buona fortuna!", l'augurio del club belga che dalla stagione 2017-2018 milita nella Pro League.