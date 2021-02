Chelsea, Azpilicueta: "Tuchel ha cambiato la mentalità. Con l'Atletico serve la gara perfetta"

Il difensore del Chelsea Cesar Aziplicueta in una lunga intervista ad As.com ha parlato dell’arrivo di Tuchel in panchina e della stagione del club inglese: “Il nuovo mister ha le idee molto chiare, ha cercato di cambiare sistema di gioco e mentalità per ritrovare equilibrio pur senza perdere incisività in avanti. Io, Marcos e Kepa abbiamo ottenuto più minuti con il suo arrivo e cerchiamo di sfruttarli al meglio, ma non è giusto dire che il suo arrivo ha avvantaggiato noi giocatori spagnoli. - continua Azpilicueta parlando dell’Atletico Madrid avversario in Champions League – Questa competizione è un sogno per tutti, fin da quando si è bambini, e io spero di poterla vincere un giorno. Per farlo bisogna affrontare e battere tutte le migliori d’Europa e l’Atletico è certamente fra queste. Per batterli dobbiamo fare la gara perfetta. Loro sono molti solidi in difesa, subiscono poco e hanno una rosa di livello, esperta e che gioca da tanto assieme. Ma noi non vogliamo lasciare nulla al caso e ci stiamo preparando al meglio per provare a superare questo turno”.