Chelsea, furia Rosenior: "Li ho sempre difesi, adesso basta: i ragazzi si guardino allo specchio"

Dopo il pesante 3-0 subito contro il Brighton, il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha usato parole durissime per commentare la prestazione dei suoi. Intervenendo sul sito ufficiale del club, l'allenatore ha messo i giocatori di fronte alle proprie responsabilità: "Indossare questa maglia dovrebbe dare un senso di orgoglio, ma quanto visto oggi è semplicemente inaccettabile. Ho sempre difeso la squadra prendendomi le colpe, ma ora i ragazzi devono guardarsi allo specchio e valutare il proprio rendimento. Abbiamo perso l'80% dei contrasti e non abbiamo vinto un solo duello aereo: se mancano l'impegno e la giusta mentalità, non si può arrivare ai vertici del calcio".

"Tre giorni fa ho visto cuore, oggi invece l'opposto"

Il manager dei Blues si è detto profondamente ferito dall'involuzione della squadra, incapace di dare continuità ai segnali positivi mostrati nel turno precedente. "Solo tre giorni fa, contro il Manchester United, avevo visto il vero cuore di questo gruppo. Nonostante la mancata vittoria, la prestazione era stata di altissimo livello e davvero impressionante. Oggi, invece, è stato l'esatto opposto sotto ogni punto di vista, ed è questo ciò che fa più male", ha ammesso Rosenior, sottolineando l'inspiegabile calo di tensione dei suoi uomini.

In vista della semifinale di FA Cup contro il Leeds, l'allenatore ha riconosciuto la legittimità della rabbia della tifoseria, promettendo un impegno totale per risollevare il morale del gruppo e puntare alla finale di Wembley. "Capisco perfettamente perché i tifosi siano arrabbiati; sono deluso anch'io. Lavorerò con lo staff 24 ore su 24 per rimettere la squadra in carreggiata in vista di domenica. Dobbiamo ritrovare compattezza e faremo tutto il possibile per invertire la rotta", ha concluso il tecnico, chiamando club e giocatori a una reazione immediata.