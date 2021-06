Chelsea, il talento classe 2001 Billy Gilmour vuole andare a farsi le ossa altrove: c'è il Norwich

Il Norwich vuole scommettere su Billy Gilmour, talento del Chelsea e della Nazionale scozzese di appena 20 anni. Il centrocampista classe 2001, attualmente in isolamento a causa della positività al Covid riscontrata durante Euro 2020, sogna un'avventura da protagonista per poi tornare a Londra, fra un anno, con la maturità e l'esperienza necessarie per imporsi nella rosa di Tuchel. I Canaries ci provano, già chiesto il prestito per una stagione ai Blues.