Chelsea, Mount al settimo cielo dopo il gol: "Sono felice, vittoria importantissima per noi"

vedi letture

Mason Mount ha segnato ieri un gol importantissimo, il suo primo in Champions League. Il trequartista inglese ha parlato a UEFA.com dopo la vittoria del suo Chelsea ai danni del Porto: "È stata una partita molto importante per noi e anche per me personalmente, perché è arrivato il mio primo gol in Champions. Lo stavo aspettando e ovviamente sono molto felice che stasera sia arrivato insieme a una grande vittoria. Per mantenere la porta inviolata anche al ritorno, servirà una grande prestazione di tutti. Il gol? La palla è arrivata sul mio piede sinistro, quindi ho provato con un solo tocco a portarmi dentro l'area per avere l'opportunità di tirare. Con il secondo tocco ho tirato nell'angolo più lontano. Sono molto, molto contento. Nel primo tempo loro hanno avuto delle occasioni, ci hanno messo sotto pressione, ma abbiamo difeso bene. Siamo stati solidi e segnare il gol in quel momento ci ha aiutato, ci ha rilassato un po'".