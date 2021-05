Chelsea pronto a far follie per Kane: sul piatto soldi, Abraham e Kepa per il Tottenham

Harry Kane vorrebbe lasciare il Tottenham per andare "a segnare e vincere come Cristiano Ronaldo" e sulle sue tracce non c'è soltanto il Manchester City. Secondo ESPN anche il Chelsea sarebbe pronto a far follie per il centravanti inglese, mettendo sul piatto finanche i cartellini di Tammy Abraham e Kepa Arrizabalaga come contropartite per convincere gli Spurs.