Chelsea, Tuchel su Haaland: "Sembra che stiano creando i presupposti per un'asta"

Non solo Pep Guardiola. Anche il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha allontanato il nome di Erling Haaland rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa: “Non risponderò a queste domande per rispetto del giocatore e del Borussia Dortmund. Intorno a lui ci sono tante voci e mi sembra che il suo agente stia creando i presupposti per un’asta in estate. - continua Tuchel – Ovviamente è un giocatore forte e promettente, ma non è del Chelsea, non è in rosa e per questo non risponderò ad altre domande su questo argomento”.