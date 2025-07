Ufficiale Fine di un'epoca al Betis: William Carvalho saluta dopo sette stagioni e 223 presenze

Dopo sette stagioni intense e ricche di momenti importanti, William Carvalho lascia ufficialmente il Real Betis. Il centrocampista portoghese e il club andaluso hanno deciso di separare le proprie strade, ponendo fine a un’avventura iniziata nell’estate del 2018.

Arrivato dallo Sporting Clube de Portugal, Carvalho ha collezionato ben 223 presenze ufficiali, condite da 11 gol e 16 assist, diventando così lo straniero con più presenze nella storia del Betis. Un traguardo prestigioso che testimonia la sua importanza e costanza all’interno del progetto tecnico verdiblanco. Tra i momenti più memorabili della sua permanenza a Siviglia spicca senza dubbio il trionfo in Copa del Rey nel 2022, dove fu uno dei protagonisti del percorso vincente della squadra di Manuel Pellegrini.

Nato a Luanda (Angola) nel 1992, ma nazionale portoghese, William Carvalho ha saputo distinguersi per il suo equilibrio tattico, la qualità nel palleggio e l’esperienza internazionale, doti che lo hanno reso una pedina chiave per il centrocampo in questi anni. Attraverso una nota ufficiale, il club ha voluto ringraziare il giocatore per il contributo fornito, augurandogli il meglio per il resto della carriera. Una pagina importante si chiude, ma resta l’eredità di uno dei centrocampisti più solidi e longevi della recente storia del Real Betis.