Ufficiale Colpo dell'Holstein Kiel: dal Celje arriva il difensore David Zec. Tutti i dettagli

David Zec è un nuovo giocatore dell'Holstein Kiel. Il difensore ha firmato un contratto a lungo termine, come spiegato nel comunicato riportato di seguito e visibile sul sito ufficiale del club tedesco:

"Il 24enne difensore centrale David Zec passa dal club di prima divisione sloveno NK Celje al nostro KSV Holstein. Firma un contratto a lungo termine. Il destro Zec gioca dall'estate 2021 per i campioni di Slovenia dello scorso anno e per l'NK Celje, attuale quarta classificata. Ha giocato un totale di 110 partite per il club nella Prva Liga e 19 partite in competizioni internazionali come le qualificazioni alla UEFA Champions League e la UEFA Conference League. Più recentemente, ha guidato la sua squadra in campo come capitano. Nei suoi precedenti incarichi è andato in Portogallo nell'estate del 2018 e da lì in Ucraina per un anno. Zec, alto 1,90 metri, è stato convocato per la prima volta nella nazionale slovena circa un anno fa. In precedenza ha giocato un totale di 23 partite con le varie nazionali Under del suo Paese".