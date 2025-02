Ufficiale Colpo in attacco per l'Anderlecht: ufficiale l'arrivo di Elyess Dao

L'RSC Anderlecht ha rafforzato il proprio reparto offensivo con l'acquisto del giovane talento marocchino Elyess Dao, 18 anni. Il giocatore arriva dal club francese SC Amiens e ha firmato un contratto fino al 2029.

Dao, attaccante versatile, è cresciuto calcisticamente nel Toulouse FC prima di trasferirsi all'Amiens nell'estate del 2024. Nella sua prima stagione in Ligue 2, ha collezionato 14 presenze e si è messo in mostra anche nella Coppa di Francia, segnando due gol in tre partite. Il giovane attaccante è inoltre un elemento della nazionale U20 del Marocco.

Il direttore sportivo dell'Anderlecht, Olivier Renard, ha espresso grande soddisfazione per il colpo di mercato: "Elyess è un attaccante di talento con un profilo molto interessante. Può giocare in diverse posizioni offensive, ha ottime qualità tecniche ed è molto veloce. Era un giocatore molto richiesto, quindi siamo felici che abbia scelto il nostro progetto."