Ufficiale Colpo Spartak Mosca, dal Ferencvaros arriva l'esterno offensivo Marquinhos: le cifre

vedi letture

Dall'Ungheria allo Russia, colpo in attacco per lo Spartak Mosca. Il club russo accoglie per cinque milioni di euro - cifre riportate da Transfermarkt.it - Marquinhos, ala sinistra, 24 anni, che dal 2022 era al Ferencvaros ed è esploso definitivamente.

Marquinhos nasce calcisticamente all'Atletico MG, poi è passato alla Chapecoense, prima di rientrare di nuovo all'Atletico MG. Il salto in Europa arriva nel 2021, passando dalla Bulgaria, dal Botev Plovdiv, prima di trasferirsi in Ungheria un anno dopo al Ferencvaros.