Come ti cambio il Chelsea in tre mosse. La rivoluzione Blues di Thomas Tuchel

Da essere una squadra senza certezze, fragile in difesa e sterile in attacco, il Chelsea con l’arrivo di Thomas Tuchel in panchina al posto di Frank Lampard si è trasformata nel giro di pochi giorni. Una trasformazione tale che nelle 15 partite della gestione del tedesco ex PSG a Stamford Bridge sono arrivate dieci vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta proprio nell’ultimo weekend contro il WBA maturata dopo essere rimasti in dieci uomini a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Cos’è che, però, numeri alla mano è cambiato nei Blues fra la gestione di Lampard a quella di Tuchel? Il punto essenziale è uno: il passaggio dalla difesa a quattro ad una a tre. L’inserimento di un centrale in più da parte di Tuchel ha concesso agli esterni, sia che si tratti di Chilwell o di James dall’altro lato, di poter spingere di più in avanti avendo meno preoccupazioni in fase di copertura. Novità anche a centrocampo, con Kantè schierato nella coppia di centrocampo anziché come vertice basso di una mediana a tre. Niente tridente, infine, in attacco, ha favore di due trequartisti e una unica punta. Schieramento questo che agevola l’inserimento sia degli interni di centrocampo che degli esterni.

Ultimo dettaglio, non di poco conto: il recupero di Marcos Alonso. L’ex Fiorentina era finito ai margini della rosa del Chelsea dopo una lite con l’ex allenatore. Le sue qualità però sono assolutamente imprescindibili per lo schieramento dei Blues. E lo si è visto fin da subito.