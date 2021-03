Comore per la prima volta alla fase finale di Coppa d'Africa. La stella uno spauracchio del Milan

Qualificazione storica per le Comore alla fase finale della Coppa d'Africa, che si disputerà il prossimo gennaio in Camerun. Decisivo il pareggio contro il Togo avvenuto oggi pomeriggio per 0-0. La Federazione del piccolo arcipelago che si affaccia sull'Oceano Indiano è affiliata alla FIFA solamente dal 2005 mentre è membro CAF dal 2003. Appena 734mila abitanti, ex colonia francese, le Comore hanno la grande maggioranza di giocatori che militano proprio in Francia, sebbene nessuno in Ligue 1. La stella è stata ammirata recentemente dal pubblico italiano, in particolar modo dai tifosi del Milan: si tratta di El Fardou Ben Nabouhane, attaccante dello Stella Rossa andato a segno nella parita di ritorno a San Siro.