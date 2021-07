Copa America, finisce favola del Perù: il Brasile vince 1-0 e vola in finale. Decide Paquetà

vedi letture

Finisce la favola del Perù di Lapadula, il Brasile vince 1-0 e vola in finale di Copa America. Alla nazionale verdeoro basta una rete di Paquetà nel primo tempo. In campo per tutta la partita il bianconero Danilo, panchina per l'altro esterno della Juventus Alex Sandro.