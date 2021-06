Copa America, la CONMEBOL conferma lo spostamento delle sedi: 5 stadi e 4 città in Brasile

La CONMEBOL ha confermato che sarà il Brasile il paese ospitante della prossima Copa America, che si disputerà dal 13 giugno al 10 luglio. Argentina e Colombia dovevano essere co-organizzatori, ma le proteste in Colombia e gli aumenti di casi Covid-19 in Argentina hanno spinto la federazione a cambiare le sedi. Una decisione che ha fatto discutere, visto che anche il Brasile non se la passa bene dal punto di vista dei contagi. Ad ogni modo è arrivata la conferma: la Copa America si giocherà in Brasile e, nel dettaglio, nei seguenti stadi.

1. Maracanà, Rio de Janeiro

2. Maneé Garrincha, Brasilia

3. Arena Pantanal, Cuiabà

4. Estadio de Goiana e Estadio Olimpico, Goiana