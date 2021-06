FIFPro dura sulla decisione di spostare la Copa America in Brasile: "Supporteremo chi si ritirerà"

vedi letture

Comunicato della FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, in merito alla decisione della Conmebol di spostare la Copa America dall'Argentina al Brasile a due settimane dall'inizio della competizione.

"La FIFPRO è seriamente preoccupata per il processo di trasferimento della Copa América e per la pianificazione tardiva che ha portato all'assegnazione di un nuovo host solo pochi giorni prima dell'inizio del torneo.

Non solo si tratta di un breve preavviso, ma l'host alternativo è un paese in cui un numero allarmante di casi COVID-19. Tenere un torneo in queste circostanze richiede una preparazione avanzata estremamente buona. Pertanto, questa decisione potrebbe avere gravi implicazioni per la salute dei calciatori professionisti, dello staff e del pubblico in generale.

Insieme ad altre parti interessate del calcio internazionale, FIFPRO ha chiarito dall'inizio della pandemia di COVID-19 che la salute e la sicurezza pubblica devono essere la priorità assoluta per l'industria del calcio, specialmente in questi tempi straordinari.

Poiché la pandemia continua a pesare sui servizi sanitari pubblici in tutto il Sud America, chiediamo rispettosamente alla CONMEBOL di adottare tutte le misure necessarie per garantire che la competizione non metta a rischio i giocatori.

L'ultimo piano per organizzare, con un preavviso estremamente breve, la partecipazione di centinaia di calciatori in un torneo di tale complessità lascia aperta l'incertezza per ciascuno di loro e per le loro famiglie.

Nelle circostanze attuali, la FIFPRO ovviamente supporterà pienamente qualsiasi giocatore che decida di ritirarsi dal torneo per motivi di salute e sicurezza.

Come per le precedenti competizioni per nazionali durante il periodo di emergenza COVID-19, i giocatori devono poter dare priorità alla propria salute e a quella dei propri familiari senza il rischio di sanzioni".