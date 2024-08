Ufficiale Copenhagen, colpo dall'Olanda: è Marcos Lopez, arriva in prestito dal Feyenoord

"FC Copenhagen e Feyenoord hanno concordato un contratto di prestito con opzione di acquisto per il peruviano Marcos Lopez". Come si legge dal comunicato ufficiale del club danese: "Ha recentemente giocato per due stagioni per il Feyenoord olandese, e prima ancora per 3 stagioni per il San Jose nella MLS, che lo ha acquistato dal suo nativo Perù. Marcos Lopez riceverà la maglia numero 15 e non cambierà una volta chiusa la finestra di mercato. Venerdì si allenerà per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra a Frederiksberg".

Le prime parole di Marcos Lopez

"Non avevo dubbi sulla mia decisione di venire all'FC Copenhagen, dopo le conversazioni avute con l'allenatore e il direttore sportivo del club. Sono stati molto precisi nei loro desideri, nelle loro esigenze e nel modo in cui vedono i miei punti di forza entrare in gioco nella squadra.

È anche una buona opportunità per me di entrare in un club in grande sviluppo e non vedo l'ora di giocare le partite nel Parco davanti ai tifosi, che sembrano molto appassionati. Penso che sia fantastico".