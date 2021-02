Coppa di Francia, ok Marsiglia e Monaco. Il Nantes perde, sarà addio con Domenech

Si sono concluse le prime cinque sfide dei trentaduesimi di Coppa di Francia in programma oggi. Vincono di misura Olympique Marsiglia e Monaco, che si sbarazzano rispettivamente di Auxerre e Grenoble: i marsigliesi passano con le reti di Benedetto (su assist di Lirola) e Dieng, i monegaschi con il minimo sforzo e grazie a Jovetic. Il Nantes di Domenech perde 4-2 in casa contro il Lens: l'ex CT non era in panchina a causa del coronavirus e sarà molto probabilmente esonerato in serata. Successi anche per Montpellier (2-0 a Strasburgo), Tolosa (2-0 a Bordeaux). Alle 19 scende in campo il Lille, capolista di Ligue 1, mentre in serata toccherà al Paris Saint-Germain.